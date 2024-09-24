42 ْمئوية.. "المدينة والدمام والأحساء والحفر" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 12

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن المدينة والدمام والأحساء وحفر الباطن سجّلت أعلى درجة حرارة 42 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 41 ْمئوية في مكة المكرّمة والتنهات والدهناء والصمان، و40 درجة في كل من بريدة والخرج ووادي الدواسر.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 17 درجة، والباحة 18 ْمئوية، وطريف والقريات 19، وتبوك ونجران 21، والطائف 22 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.
كما تنشط الرياح السطحية على الجزأين الشمالي والأوسط من سواحل البحر الأحمر.