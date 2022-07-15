شاهد.. "بايدن" يكسر "بروتوكولات كورونا" ويصافح خادم الحرمين الشريفين بجدة

وتفصيلاً، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في قصر السلام بجدة اليوم، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.