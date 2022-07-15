شاهد.. "بايدن" يكسر "بروتوكولات كورونا" ويصافح خادم الحرمين الشريفين بجدة

كسر الرئيس الأمريكي جو بايدن "بروتوكولات كورونا"؛ وقام بمصافحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال لقائهما في قصر السلام بجدة اليوم الجمعة؛ إذ لم يصافح بايدن المسؤولين الإسرائيليين أثناء استقباله في مطار بن غوريون، واكتفى بالسلام بـ"القبضة" فقط.
وتفصيلاً، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في قصر السلام بجدة اليوم، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.