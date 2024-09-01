محليات
اجتياح السيول المتداول لمدرسة بوادي الفرع.. "التعليم" ترد: لم تتضرّر ولا منسوبوها
أكّدت لـ"سبق" أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق إنذار "الأرصاد" بتقديم الخروج
أكّدت "تعليم المدينة المنوّرة"، أن المدرسة التي اقتحمتها السيول في محافظة وادي الفرع لم تتضرّر ولم يتضرّر منسوبوها، ولله الحمد.
وبيّنت "تعليم المدينة المنوّرة" في ردّها على استفسار "سبق"، أن مكتب تعليم وادي الفرع اتخذ الإجراء اللازم وفق الإنذار الوارد من المركز الوطني للأرصاد، وتمّ ابلاغ جميع المدارس بتقديم وقت الخروج يوم الثلاثاء 23 /2/ 1446هـ، أما السيول فمنقولة، ولم تتضرّر المدرسة ولا منسوبوها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداولاً على نطاقٍ واسعٍ اجتياح السيول إحدى المدارس في وادي الفرع، فيما أكّدت "التعليم" أنه لا توجد أضرار.