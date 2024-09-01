اجتياح السيول المتداول لمدرسة بوادي الفرع.. "التعليم" ترد: لم تتضرّر ولا منسوبوها

وبيّنت "تعليم المدينة المنوّرة" في ردّها على استفسار "سبق"، أن مكتب تعليم وادي الفرع اتخذ الإجراء اللازم وفق الإنذار الوارد من المركز الوطني للأرصاد، وتمّ ابلاغ جميع المدارس بتقديم وقت الخروج يوم الثلاثاء 23 /2/ 1446هـ، أما السيول فمنقولة، ولم تتضرّر المدرسة ولا منسوبوها.