خدمات مميزة يقدمها فريق المنطقة الغربية الجنوبية لنادي الصقور السعودي

"سبق" التقت رئيس الفريق السعودي بالمنطقة الغربية الجنوبية التابع لنادي الصقور السعودي ذيبان الثعلبي بمقر الفريق بمركز المجيرمة شمال محافظة الليث، والذي قال: "موسم صيد الصقور مدته 60 يومًا، يبدأ من مطلع شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر. وتتلخص مهام فريق المنطقة الغربية الجنوبية في خدمة الصقارين، بحيث يقوم على تسهيل مهمة المواصلات للطاروح، وهو (صائد الصقر) بحجز تذاكر الطيران والاستقبال بالمطار وفندق الإقامة، ومتابعة ضمان وصوله لمقر النادي السعودي للصقور بالرياض، حيث يتم عرض الطير هناك بالمزاد ويتم بيعه.