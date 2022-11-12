خدمات مميزة يقدمها فريق المنطقة الغربية الجنوبية لنادي الصقور السعودي

على مدى ثلاثة مواسم يقدم فريق المنطقة الغربية الجنوبية لنادي الصقور السعودي خدماته اللوجستية والمعنوية للصقارين بالمنطقة الغربية الجنوبية، والتي تمتد من جنوب محافظة جدة وحتى منطقة جازان، مرورًا بعدة مواقع مشتهرة بوجود الصقور وقنصها.
"سبق" التقت رئيس الفريق السعودي بالمنطقة الغربية الجنوبية التابع لنادي الصقور السعودي ذيبان الثعلبي بمقر الفريق بمركز المجيرمة شمال محافظة الليث، والذي قال: "موسم صيد الصقور مدته 60 يومًا، يبدأ من مطلع شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر. وتتلخص مهام فريق المنطقة الغربية الجنوبية في خدمة الصقارين، بحيث يقوم على تسهيل مهمة المواصلات للطاروح، وهو (صائد الصقر) بحجز تذاكر الطيران والاستقبال بالمطار وفندق الإقامة، ومتابعة ضمان وصوله لمقر النادي السعودي للصقور بالرياض، حيث يتم عرض الطير هناك بالمزاد ويتم بيعه.
وأضاف "الثعلبي": "إذا لم يتمكن صائد الصقر أو ما يسمى بالطاروح من السفر للرياض يقوم الفريق باستلام الطير منه وإيصاله لمقر النادي بالرياض وإدخاله المزاد وبيعه وإيداع قيمته في حساب الصائد وفق عملية منظمة وموثقة".
وقال "الثعلبي": "المنطقة الغربية الحنوبية من جنوب محافظة جدة وحتى منطقة جازان تتميز بوفرة مناطق عدة تكثر فيها الصقور، مثل الشيهان وهو نوعان: القرناس والفرخ، وهي مناطق كان يقنص بها الملوك والأمراء سابقًا، مثل صبخة الملك خالد -رحمه الله- ومنطقة المجيرمة، وغيرها من الأماكن المشهورة والمعروفة عند الصقارين وهواة الصقور".
وأكد "الثعلبي" أن الفريق بالمنطقة الغربية الجنوبية أنشئ قبل ثلاثة مواسم، وأشرف منذ إنشائه على طرح أكثر من 200 صقر، وكان أعلى سعر لأحد الصقور من نوع فرخ شاهين، والذي تم طرحه بمنطقة المجيرمة شمال محافظة الليث وبيعه بمزاد النادي السعودي للصقور بالرياض بمبلغ 361 ألف ريال، بالإضافة إلى طير شاهين قرناس آخر تم بيعه بملغ 100 ألف ريال.