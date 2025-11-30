أجواء شتوية معتدلة.. واجهات جازان البحرية وحدائقها تجذب الزوار

شهدت الواجهات البحرية والحدائق العامة في منطقة جازان خلاشل الأيام الماضية إقبالًا متزايدًا من الأسر والشباب من داخل المنطقة وخارجها، مستفيدين من الأجواء الشتوية المعتدلة التي تُضفي على المكان طابعًا حيويًا ونابضًا بالحياة، وسط فعاليات وبرامج ترفيهية تلبي تطلعات الزوار وتعزز من الحراك السياحي في المنطقة.