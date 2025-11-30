أجواء شتوية معتدلة.. واجهات جازان البحرية وحدائقها تجذب الزوار

شهدت الواجهات البحرية والحدائق العامة في منطقة جازان خلاشل الأيام الماضية إقبالًا متزايدًا من الأسر والشباب من داخل المنطقة وخارجها، مستفيدين من الأجواء الشتوية المعتدلة التي تُضفي على المكان طابعًا حيويًا ونابضًا بالحياة، وسط فعاليات وبرامج ترفيهية تلبي تطلعات الزوار وتعزز من الحراك السياحي في المنطقة.
وباشرت أمانة جازان وبلدياتها التابعة جهودها لتوفير بيئات ترفيهية متكاملة ذات طابع جمالي، من خلال تطوير 16 وجهة بحرية بمساحة تقارب مليون متر مربع، إلى جانب 235 حديقة عامة مجهّزة بمسطحات خضراء ومناطق ألعاب آمنة للأطفال، وجلسات حديثة، إضافة إلى أكشاك ومطاعم ومقاهٍ متنوعة تمنح الزوار خيارات واسعة وتجربة ترفيهية متكاملة.
وتضم مواقع الترفيه المفتوحة مسارات مخصصة للمشي وقيادة الدراجات الهوائية، ما يوفر متنفسًا صحيًا للراغبين في ممارسة أنشطتهم البدنية، فيما تشهد الشواطئ تناميًا في ممارسة الرياضات البحرية مثل السباحة، الكرة الشاطئية، والتجديف، في مشهد يعكس حجم التطوير الذي تشهده جازان في بنيتها السياحية والترفيهية.