بالصور.. "القحطاني" يعطي إشارة البدء بانطلاق فعالية "امش 30" بالطائف

بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، انطلقت فعالية "امش 30 " في منتزه الردف بهدف التشجيع على ممارسة المشي ونشر الثقافة الصحية في المجتمع.
وقال لـ"سبق" المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي: إن وزارة الصحة أطلقت هذه المبادرة الصحية التوعوية في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ مشيرًا إلى أن صحة الطائف أطلقت هذه الفعالية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، ومنها أمانة الطائف والشؤون الاجتماعية والشرطة والمرور والهلال الأحمر ونادي عكاظ الرياضي ونادي وج، بالإضافة إلى عدد من الجهات الخاصة في القطاع الصحي والقطاع غير الربحي.
وأضاف "الثقفي"، أن هذه الفعالية تميزت بمشاركة مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث، إضافة إلى الأطفال، وكبار السن، موضحًا أن هذه الرياضة موجودة في المجتمع وتُمارَس بشكل يومي للجنسين.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة المشي وأهميتها في منع الأمراض والتخفيف من سلبياتها، بالإضافة إلى المحافظة على اللياقة البدنية؛ ليصبح المشي أسلوب حياتنا اليومية.
وأكد "الثقفي" أن الجهات الحكومية والخاصة هم شركاء نجاح للفعالية، مقدمًا شكره لأمانة الطائف التي منحت صحة الطائف إقامة هذه الفعالية في منتزه الردف.