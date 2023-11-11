بالصور.. "القحطاني" يعطي إشارة البدء بانطلاق فعالية "امش 30" بالطائف

وقال لـ"سبق" المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي: إن وزارة الصحة أطلقت هذه المبادرة الصحية التوعوية في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ مشيرًا إلى أن صحة الطائف أطلقت هذه الفعالية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، ومنها أمانة الطائف والشؤون الاجتماعية والشرطة والمرور والهلال الأحمر ونادي عكاظ الرياضي ونادي وج، بالإضافة إلى عدد من الجهات الخاصة في القطاع الصحي والقطاع غير الربحي.