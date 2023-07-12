غبار القنفذة الكثيف يجبر قائد طائرة عمودية على الهبوط بها اضطراريًا

اضطر قائد طائرة عمودية، ظهر اليوم الأربعاء، للهبوط اضطراريًا بالقرب من قرية القاع شرق القنفذة؛ بسبب كثافة العواصف الغبارية المثيرة للأتربة التي تشهدها محافظة القنفذة ومراكزها هذه الأيام.
وتسببت هذه الحالة في تدنّي مستوى الرؤية على الطرق، وخاصة في المناطق المفتوحة.
وكشفت مصادر لـ"سبق" أن الطائرة التي هبطت اضطراريًا تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكانت في مهمة، قبل أن تجبر هذه الأجواء قائدها على الهبوط اضطراريًا أثناء مرورها بالقنفذة.
وتمت الاستعانة بالجهات الأمنية لنقل أفراد طاقم الطائرة إلى موقع مناسب؛ حتى تسكن الرياح قبل معاودة التحليق إلى الوجهة المقررة.