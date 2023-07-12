غبار القنفذة الكثيف يجبر قائد طائرة عمودية على الهبوط بها اضطراريًا

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن الطائرة التي هبطت اضطراريًا تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكانت في مهمة، قبل أن تجبر هذه الأجواء قائدها على الهبوط اضطراريًا أثناء مرورها بالقنفذة.