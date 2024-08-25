"المرور" تعامل مع زحام شوارع العاصمة والمتبرع طفل "متوفىً دماغيًا".. "التخصصي" يعلن نجاح زراعة قلب لطفلة

وعند عودة الفريق الطبي إلى الرياض في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأربعاء، كانت شوارع العاصمة تشهد اكتظاظًا شديدًا بالحركة المرورية، ولكن بفضل التنسيق والعمل المشترك مع إدارة مرور الرياض، أمن طريق الإسعاف الناقل للقلب من المطار إلى المستشفى ليقطع مسافة تزيد على 40 كيلومترًا في غضون 25 دقيقة فقط، تحت إشراف مباشر من قبل إدارة مرور منطقة الرياض، وعند وصول القلب إلى مقر التخصصي، كان الفريق الطبي المتخصص على أهبة الاستعداد لزراعته في جسد الطفلة حيث تكللت بالنجاح بفضل الله، فيما تخضع حاليًا للمتابعة الطبية.