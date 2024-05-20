"السعودية" توقّع أكبر صفقة في تاريخ طيرانها مع "إيرباص" بإجمالي 105 طائرات

جاء ذلك خلال كلمة المدير العام للمجموعة إبراهيم العمر؛ أثناء الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل الطيران المنعقد في الرياض، اليوم، حيث أكّد تسلُّم أول طائرة في الربع الأول من 2026، إضافة إلى طائرة AAA الجديدة التي ستتسلّمها خلال الـ 5 أعوام المقبلة.