انطلاق أعمال السجل العقاري في مكة.. وسعود بن مشعل يدشن مقر الهيئة الملكية

وشهد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، إعلان الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة عن بدء أعمال "السجل العقاري" في منطقة مكة المكرمة، حيث تم الاتفاق على تقسيمها إلى مناطق عقارية تتضمن كل منطقة مجموعة من الأحياء، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك حسب الخطة التشغيلية المعدة لذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث إنّ اختيار المناطق العقارية يتم وفق تقييم معايير جهوزية ونضج البيانات الجيومكانية المتوفرة للأراضي والوحدات العقارية، وهي عملية مستمرة إلى أن يتم تغطية مدينة مكة المكرمة وجميع باقي مدن ومحافظات المملكة.