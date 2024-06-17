حاج نيجيري: خادم الحرمين وولي عهده نموذجان في خدمة الإنسانية وإحياء الأمل

وقال والد السياميين، عبدالملك، إن القصة الإنسانية تجسدت فيها معاني الرحمة والعطاء، فقبل عام ونصف، بدأت رحلته مع توأميه السياميين، رحلة محملة بالقلق والدموع، حيث كان الخوف من فقدان أطفاله الصغار يسيطر على قلبه ولكن عند وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، كان الوضع الصحي للتوأم حرجًا للغاية.