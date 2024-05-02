انقسم فجأة ويدور لامعًا.. رصد "تلسكوب الفضاء الياباني للأشعة السينية" بسماء الإمارات

ووفقًا لبيان أورده المرصد لـ"سبق"؛ فقد أُطلِق هذا التلسكوب إلى الفضاء يوم 17 فبراير 2016م، وبَقِيَ عاملًا لمدة 37 يومًا، إلى أن تعطل يوم 26 مارس، وأشارت تحليلات المراصد الأرضية في حينها إلى أنه انقسم فجأة إلى خمسة أجزاء، وفُقِدَ الاتصال به وتعطل بشكل كامل، وبَقِيَ يدور حول الأرض إلى يومنا هذا.