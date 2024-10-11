جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيفات 2025

حققت “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن” إنجازًا تاريخيًا بتصنيفها كأفضل جامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، وفقًا لتصنيفات “التايمز للتعليم العالي”.
وتقدمت الجامعة إلى المركز 176 عالميًا بعد أن كانت في المركز 507 في عام 2020، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في التعليم والبحث العلمي.
على مستوى السعودية، جاءت “جامعة الملك سعود” و”جامعة الأمير محمد بن فهد” في المركز 251 عالميًا، تليها “جامعة الملك خالد” بالمركز 301، و”جامعة الملك عبدالعزيز” بالمركز 351. كما احتلت “جامعة الأمير سلطان” و”جامعة أم القرى” المرتبة السادسة والسابعة محليًا، وكلاهما في المركز 401 عالميًا، بينما جاءت “جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل” و”جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن” في المركزين الثامن والتاسع، و”جامعة الفيصل” في المركز العاشر.
1. جامعة أكسفورد - المملكة المتحدة
2. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - الولايات المتحدة
3. جامعة هارفارد - الولايات المتحدة
4. جامعة برنستون - الولايات المتحدة
5. جامعة كامبريدج - المملكة المتحدة
6. جامعة ستانفورد - الولايات المتحدة
7. معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا - الولايات المتحدة
8. جامعة كاليفورنيا بيركلي - الولايات المتحدة
9. كلية إمبريال لندن - المملكة المتحدة
10. جامعة ييل - الولايات المتحدة