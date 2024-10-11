جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيفات 2025

على مستوى السعودية، جاءت “جامعة الملك سعود” و”جامعة الأمير محمد بن فهد” في المركز 251 عالميًا، تليها “جامعة الملك خالد” بالمركز 301، و”جامعة الملك عبدالعزيز” بالمركز 351. كما احتلت “جامعة الأمير سلطان” و”جامعة أم القرى” المرتبة السادسة والسابعة محليًا، وكلاهما في المركز 401 عالميًا، بينما جاءت “جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل” و”جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن” في المركزين الثامن والتاسع، و”جامعة الفيصل” في المركز العاشر.