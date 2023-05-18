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كلية الملك فهد الأمنية تحتفي بتخريج 115 في الدبلومات العُليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية

"الدعيج" يشكر وزير الداخلية على دعمه للنهوض بالتعليم في القطاعات الأمنية والعسكرية
كلية الملك فهد الأمنية تحتفي بتخريج 115 في الدبلومات العُليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية
واس
واس

احتفت كلية الملك فهد الأمنية اليوم، بتخريج 115 دارسًا في برامج الدبلومات العُليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية في كلية الملك فهد الأمنية لعام 1444هـ، وذلك بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج وأركانات الكلية وممثلي إدارات التدريب في القطاعات الأمنية والعسكرية.

وعبّر اللواء الدكتور الدعيج، عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه المستمر للنهوض بمسيرة التعليم والتدريب في الكلية.

وذكر أن البرامج المنفذة تمثلت في القيادة الإدارية الأمنية، وإدارة الكوارث والأزمات الأمنية، والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والسلامة والأمن الصناعي، ونظم المعلومات الجغرافية الأمنية، والتحقيق والأدلة الجنائية، والأمن الفكري ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

كلية الملك فهد الأمنية
برامج الدبلومات العُليا بالمعهد العالي للدراسات

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