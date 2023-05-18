كلية الملك فهد الأمنية تحتفي بتخريج 115 في الدبلومات العُليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية

احتفت كلية الملك فهد الأمنية اليوم، بتخريج 115 دارسًا في برامج الدبلومات العُليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية في كلية الملك فهد الأمنية لعام 1444هـ، وذلك بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج وأركانات الكلية وممثلي إدارات التدريب في القطاعات الأمنية والعسكرية.