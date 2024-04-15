800 مراقب جوي في برج المراقبة بمطار الملك عبدالعزيز لضمان سلامة الطائرات

يشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تخصيص 800 مراقب جوي في برج المراقبة لضمان سلامة الطائرات في أجواء المملكة.
ويجب أن يكون المراقب الجوي على أتم الاستعداد وفي قمة التركيز للمحافظة على المسافة الآمنة بين الطائرات وتسهيل عملية الإقلاع والهبوط.
وقال المراقب الجوي وليد الغامدي: توجد لدينا ستة مواقع في البرج الشرقي، وهي مكونة من مواقع لإدارة الحركة الأرضية ومواقع لإدراة مدارج المطار وتمرير خطة الطيران للطيارين.
من جهته، قال المشرف في برج المراقبة سعيد العسيري: يوجد ألفا موظف، من بينهم 800 مراقب جوي، بينهم 25 مراقبة جوية وجميعهم كفاءات سعودية بنسبة 100 %.
وقالت المراقب الجوي لمى أبو الخير: بمجرد دخولي إلى مركز المراقبة الجوية أسعى مع زملائي لتحقيق وصول القادمين بسلامة تامة بالتعاون مع شركة الملاحة الجوية.