مواطن ومقيم وعامل نظافة.. "فيديو" يرصد ضبط عدد من متسوّلي ساحات الحرم المكي

في إطار الحملات الأمنية المكثّفة في مناطق المملكة كافة؛ للحد من ظاهرة التسوّل، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عددٍ من المتسوّلين في المنطقة المركزية بمكة المكرّمة، وتحديداً بساحات المسجد الحرام.