مواطن ومقيم وعامل نظافة.. "فيديو" يرصد ضبط عدد من متسوّلي ساحات الحرم المكي

في إطار الحملات الأمنية المكثّفة في مناطق المملكة كافة؛ للحد من ظاهرة التسوّل، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عددٍ من المتسوّلين في المنطقة المركزية بمكة المكرّمة، وتحديداً بساحات المسجد الحرام.
وأوضح الأمن العام أنه تمّ رصد وضبط مواطن يقوم باستعطاف المارة بجوار ساحات الحرم المكي الشريف طلباً للمال.
وتمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية يقوم باستعطاف مرتادي أحد المحال التجارية بالقرب من المسجد الحرام، وعلى مقربة من ساحات الحرم المكي تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يتبع إحدى شركات النظافة يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من المارة.
ودعا الأمن العام إلى ضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 ببقية مناطق المملكة.