ثلاث عمليات دقيقة ومعقدة بمستشفيات المانع في جراحة الغد الصماء

وأضاف الدكتور البشر، الذي يشغل منصب استشاري جراحة غدد صماء وجراحة عامه في مجموعة مستشفيات المانع: "في كفاحنا المستمر لعلاج مرضى السرطان، كل لحظة نقضيها في غرفة العمليات هي خطوة لإنقاذ حياة بفضل الله، كما إن التحديات التي قد تواجهنا في غرفة الجراحة تُقابل بالعمل المتكامل من جميع افراد الطاقم المعالج وبتوافر جميع الأجهزة التقنية والمهارة العالية والدقة لكل عضو في مجاله، يعملون بتناسق تام وإتقان من أجل الحصول على أفضل النتائج. يتبع هذا العمل الجراحي أخذ اليود المشع العلاجي والصور التشخيصية بعد العلاج ومن دون تأخير ومتابعة دقيقة أُعدت بحرص لاستكمال خطة المرضى العلاجية بعناية.