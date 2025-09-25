البنك المركزي السعودي يرخص لشركة "جلوبال ايكستشينج أيه اس كيرنسي سيرفيس المحدودة" لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة

يُعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "جلوبال ايكستشينج أيه اس كيرنسي سيرفيس المحدودة" لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، ليصبح إجمالي عدد مراكز الصرافة المرخصة في المملكة (66) مركز.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي "ساما" إلى دعم قطاع الصرافة وتمكينه؛ لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.