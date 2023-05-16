أمير الرياض يتسلم شهادة حصول جمعية "إنسان" على تطبيق معيار الجودة للمنظمة الموثوقة

تسلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" شهادة تطبيق معيار CHARITY MARK LEVEL2 TRUSTED للمنظمة الموثوقة، المقدمة من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات التطوعية "NCVO".
جاء ذلك بمناسبة تحقيق الجمعية جميع معايير ومتطلبات العلامة للمستوى الثاني، كأول منظمة في القطاع غير الربحي تحصل على هذا الامتياز في الوطن العربي.
وسلّم الشهادة محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية، خلال ترؤس أمير منطقة الرياض اجتماع مجلس إدارة الجمعية في دورته السادسة لعام 2023.
ونوّه أمير الرياض بالدور المهم والمجتمعي الذي تقوم به "إنسان" في خدمة الأيتام والأرامل، مثمنًا الجهود والدعم والمساندة التي يبذلها الجميع، وقدّم التهنئة لمنسوبي الجمعية لحصولها على شهادة تطبيق معيار "TRUSTED" للمنظمة الموثوقة.
من جانبه، رفع محمد بن سعد المحارب، شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية؛ لحرصه على نمو الجمعية وتطوير برامجها ومساهمته الفاعلة في دعم الجمعية ماديًا ومعنويًا، مما كان له الأثر فيما تحقق للجمعية من نجاحات متتالية.
كما شكر الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية؛ لاهتمامه بمتابعة الجمعية والإشراف على أعمالها عن قرب وحرصه على التميز في مبادراتها وبرامجها.
وأضاف "المحارب": "شهادة المنظمة الموثوقة تعدّ من أعلى شهادات الجودة في القطاع الثالث؛ حيث حصلت الجمعية على المستوى الأول قبل عدة سنوات تلاها مرحلة التجديد، ومن ثم عملت على تحقيق متطلبات المستوى الثاني والحصول عليه، وذلك بعد مراجعتها من قبل المقيم المعتمد من NCVO البريطانية".
وقال: "عملت الجمعية من خلال فريق استشاري وفرق عمل داخلية وبرامج تدريبية وتأهيلية على مدى عامين لاستيفاء كامل متطلبات المعايير الفرعية، وتطبيقها كممارسة فعلية تحقق للجمعية التميز والريادة في مختلف أعمال الإدارات والأقسام الفنية، وتضمّنت معايير المستوى الثاني 11 معيارًا رئيسيًا هي (الحوكمة - التخطيط - القيادة والإدارة - خدمات المستفيدين - إدارة العاملين- التعلم والتطوير- إدارة المال- إدارة الموارد-التواصل الخارجي- العمل مع الآخرين- تقييم النتائج والأثر).
واختتم بالتأكيد على أن "حصول الجمعية على هذه الشهادة يعد تتويجًا لمسيرة التميز المؤسسي الذي حققته الجمعية على مدى السنوات الماضية، وحصلت على العديد من الجوائز والشهادات المحلية والإقليمية والعالمية".