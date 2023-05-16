أمير الرياض يتسلم شهادة حصول جمعية "إنسان" على تطبيق معيار الجودة للمنظمة الموثوقة

وأضاف "المحارب": "شهادة المنظمة الموثوقة تعدّ من أعلى شهادات الجودة في القطاع الثالث؛ حيث حصلت الجمعية على المستوى الأول قبل عدة سنوات تلاها مرحلة التجديد، ومن ثم عملت على تحقيق متطلبات المستوى الثاني والحصول عليه، وذلك بعد مراجعتها من قبل المقيم المعتمد من NCVO البريطانية".