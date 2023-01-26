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بـ15 مليون ريال.. توقيع عقد في "فرص" لتحسين الرقابة البلدية بالجوف

جمع "الأمانة" والقطاعين العام والخاص.. و"الشرعان" يشكر "الحقيل"
بـ15 مليون ريال.. توقيع عقد في "فرص" لتحسين الرقابة البلدية بالجوف
واس
واس

وقّعت أمانة منطقة الجوف، اليوم، عقدًا بقيمة تجاوزت 15.7 مليون ريال لتحسين أعمال الرقابة البلدية في المنطقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعاصمة الرياض.

وقّع العقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان مع ممثل إحدى المؤسسات الوطنية؛ حيث قدّم "الشرعان" شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على رعاية التوقيع وما تحظى به أعمال الأمانة من دعم ومتابعة، وأفاد بأن العقد يتضمن تنفيذ أعمال الرقابة بأمانة الجوف وبلدياتها ورفع مستوى امتثال المنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والاشتراطات.

أمانة منطقة الجوف
ملتقى الاستثمار البلدي
الرقابة البلدية

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