بـ15 مليون ريال.. توقيع عقد في "فرص" لتحسين الرقابة البلدية بالجوف

وقّعت أمانة منطقة الجوف، اليوم، عقدًا بقيمة تجاوزت 15.7 مليون ريال لتحسين أعمال الرقابة البلدية في المنطقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعاصمة الرياض.