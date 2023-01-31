إتحاد عذيب للإتصالات " قو" تطلق هوية جديدة تواكب تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

أطلقت شركة إتحاد عذيب للإتصالات " قو" هويتها الجديدة؛ التي تتناغم مع استراتيجية التحول للشركة الرامية إلى تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع حصتها السوقية، والانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تميزاً على النطاق التشغيلي، وأكثر مواكبةً لتطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الوطني في ضوء برامج ومستهدفات رؤية 2030.
وفي هذا الخصوص، أكد رئيس مجلس إدارة شركة قو للإتصالات (إتحاد عذيب) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى ، أن الشركة تركز من خلال هويتها الجديدة على تشكيل هوية بصرية مستحدثة يمكن أن تنطلق من خلالها إلى آفاق أكبر.
وأشار السيد يحيى آل منصور ، الرئيس التنفيذي لشركة قو للإتصالات (إتحاد عذيب) أن مواكبة تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحتاج إلى قدرات تشغيلية كبيرة؛ وتحقيقاً لذلك تواصل "قو" تنفيذ استراتيجة التحول ،حيث تمكنت من تعزيز قدراتها التشغيلية؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على نتائجها المالية المعلنة، وفي ضوء هذا العمل الكبير جاء إطلاق الهوية الجديدة ليتناغم مع هذه التطورات الإيجابية. مبيناً أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي من أكثر القطاعات التي تشهد حيوية وتطورات متميزة؛ ساهمت في قفزات ملحوظة في المؤشرات العالمية، ونجاحات كبيرة.
الجدير بالذكر أن الهوية الجديدة للشركة ترتكز على عدة ركائز مهمة؛ مستلهمةً منها الألوان وطريقة تصميم الهوية، وهذه الركائز تعكس الابداع والتحول الرقمى وتطوير تجربة العميل .
يشار إلى أن شركة قو للإتصالات (إتحاد عذيب) هي شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق المالية الرئيسية؛ وتعتبر أحد المشغلين الأكثر حيوية في السوق المحلية، وينظر لها اليوم باهتمام بالغ على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.