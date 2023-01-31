إتحاد عذيب للإتصالات " قو" تطلق هوية جديدة تواكب تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

وأشار السيد يحيى آل منصور ، الرئيس التنفيذي لشركة قو للإتصالات (إتحاد عذيب) أن مواكبة تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحتاج إلى قدرات تشغيلية كبيرة؛ وتحقيقاً لذلك تواصل "قو" تنفيذ استراتيجة التحول ،حيث تمكنت من تعزيز قدراتها التشغيلية؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على نتائجها المالية المعلنة، وفي ضوء هذا العمل الكبير جاء إطلاق الهوية الجديدة ليتناغم مع هذه التطورات الإيجابية. مبيناً أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي من أكثر القطاعات التي تشهد حيوية وتطورات متميزة؛ ساهمت في قفزات ملحوظة في المؤشرات العالمية، ونجاحات كبيرة.