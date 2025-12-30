المسافرون السعوديون في عام 2026… أماكن أقل واستمتاع أكثر والبيئة النظيفة تزيح التسوق من الصدارة

تشير مؤشرات نهاية عام 2025 إلى تحوّل واضح في سلوك المسافرين السعوديين، مع دخول عام 2026، حيث تتراجع أنماط السفر السريع وسياحة التسوق، مقابل صعود توجهات جديدة تقوم على الهدوء، وجودة التجربة، والاستدامة البيئية. ويعكس هذا التحول نضجًا متزايدًا في الوعي السياحي، وتغيّرًا في مفهوم الرحلة لدى السعوديين من “كمّ الوجهات” إلى “عمق التجربة”.