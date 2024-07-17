المملكة تشيد بالإجراءات العُمانية للتعامل مع حادثة إطلاق النار

أعربت وزارة الخارجية عن إشادة المملكة العربية السعودية بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصّة في سلطنة عُمان الشقيقة، وسرعة وكفاءة التعامل مع حادثة إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط بسلطنة عُمان، التي أدّت إلى استشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة أشخاص عدة وإصابة آخرين.