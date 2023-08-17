"نزاهة": إيقاف 107 متهمين والتحقيق مع 260 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر محرم 1445هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل "2442" جولة رقابية، والتحقيق مع "260" مشتبهًا فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الدفاع، والصحة، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتعليم والإسكان).