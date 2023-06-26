"السديس" يعلن نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف القدوم.. بانسيابية عالية ودون اختناقات

وكان الحجاج قد تدفقوا باتجاه ساحات المسجد الحرام منذ وقت مبكر اليوم في انسيابية؛ لأداء طواف القدوم في أجواء تعبدية روحانية رغم كثافة أعدادهم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها رئاسة الحرمين، وانسيابية عالية في إدارة الحشود المليونية من الحجاج، وقد امتلأت أروقة وأدوار المسجد الحرام وبدرومه وسطوحه وساحاته بالمصلين، وتم فتح ساحات المسجد الحرام بكامل الطاقة الاستيعابية؛ الأمر الذي أسهم كثيرًا في التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين لأداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.