"إغاثي الملك سلمان" يقدم المواد الغذائية لطلاب السكن بجامعتيْ حضرموت وسيئون

وأشاد نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب الدكتور سالم مبارك العوبثاني، بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم خدماته الإنسانية للطلاب، والتي سوف تساعد في تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.