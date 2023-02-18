"إغاثي الملك سلمان" يقدم المواد الغذائية لطلاب السكن بجامعتيْ حضرموت وسيئون

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت أمس الأول، مشروع توزيع المساعدات الغذائية على طلاب السكن بجامعتي حضرموت وسيئون، يستفيد منه 2.000 طالب وطالبة.
وأشاد نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب الدكتور سالم مبارك العوبثاني، بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم خدماته الإنسانية للطلاب، والتي سوف تساعد في تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وقدّم شكره الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة وما يقوم به من دور تنموي في قطاع التعليم وتقديم أفضل الخدمات للطلاب الجامعيين.
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية لمركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في تحسين أوضاع التغذية الطلابية وتخفيف المعاناة المعيشية للطلاب، وضمن التدخلات الإنسانية في اليمن التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.
من ناحية أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية طارئة على الأسر النازحة في مديريتي المسيلة ومنعر بمحافظة المهرة، شملت 100 خيمة و100 حقيبة إيوائية، استفاد منها 600 فرد.
جاء ذلك في إطار جهود المملكة -ممثلة في المركز- لتقديم الدعم الإغاثي الطارئ في مختلف القطاعات الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية.