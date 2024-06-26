"المملكة" تشارك في المؤتمر الدولي حول "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية" بالمغرب

واستهدف المؤتمرُ خلق الفرص والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية، من خلال تبادل التجارب والخبرات العربية والدولية حول هذا القطاع الهام، كما يقوم المؤتمر على وضع مجموعة من الأجوبة التي تساهم في مواجهة التحديات وإثراء النقاش خصوصًا فيما يتعلق بحصر الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت اقتصاد الرعاية ومساهمته الفعلية في خلق فرص عمل تعزز من التمكين الاقتصادي للنساء.