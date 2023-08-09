إنهاء معاناة مريضة تعاني من سمنة مفرطة بجراحة ناجحة بجازان

نجح مركز السمنة والبدانة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بن ناصر بجازان، في إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر مصابة بسمنة مفرطة وعدة أمراض مختلفة.
وأوضحت "صحة جازان" أن المريضة قدمت للمستشفى بصفتها مريضة سمنة مفرطة من الدرجة الثالثة وأجرى الفريق الطبي المكون من استشاريي الجراحة العامة والسمنة والبدانة الفحوصات اللازمة، واتضح إصابتها بفتق في عضلة الحجاب الحاجز وضعف بعضلة القلب وإصابتها بجلطات سابقة.
وأشارت إلى أنه على الفور قام الفريق الطبي بتقييم حالة المريضة وإجراء عملية جراحية لتكميم المعدة وإصلاح فتق عضلة الحجاب الحاجز، والتي تكللت بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.