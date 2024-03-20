رمضان في "مدينة الفيلة".. فتحها التجار المسلمون وأصبحت تاج الساحل الإفريقي

واستطاع الإسلام بناء حضارات جديدة بالبلاد، وغيَّر على نطاق واسع من عادات أهلها وثقافتهم؛ فاندثرت عادة العُري وشيوع "الجنس"، وتم تنظيم الزواج، وتحديد عدد الزوجات، مع منح المرأة حق اختيار زوجها. وكذلك تم وقف عادة توريث المرأة للابن أو الأخ. كما حدد الإسلام العلاقات الأسرية، وأعطى المرأة حق الحضانة، وتم تقسيم الميراث على أساس الشرع، وعقاب المجرمين وفقًا لأحكام الإسلام في القصاص.