رياح باردة تندفع نحو العاصمة.. موجة برد سيبيرية تغطي مناطق عدة وتنطلق غدًا

تشير آخر مخرجات النمذجة الحاسوبية الخاصة بتتبع حركة الكتل الهوائية، إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة ذات أصول سيبيرية، تعمل على حدوث تغيرات جذرية وكبيرة على درجات الحرارة في العديد من مناطق المملكة؛ بما فيها الأجزاء الوسطى، والتي ستشهد انقلابًا جذريًّا على درجات الحرارة.
وبرغم الأجواء الدافئة التي ستسود الرياض يوم الأربعاء، والتي ستتجاوز فيها درجات الحرارة حاجز الـ30 درجة مئوية؛ إلا أن ساعات الليل ستكون مختلفة تمامًا؛ إذ يُتوقع أن تندفع الرياح الباردة نحو العاصمة الرياض، ويتحول الطقس ليصبح باردًا بوجه عام مع درجات حرارة صغرى بحدود 13 درجة مئوية في ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الخميس.
أما يوم الخميس فتبلغ الكتلة الباردة ذروة تأثيرها على الرياض؛ بحيث يكون الطقس باردًا بشكل لافت وغير معتاد؛ نسبة لهذا الوقت من العام، مع درجات حرارة عظمى لن تتجاوز حاجز الـ16 درجة مئوية للمرة الأولى هذا الموسم؛ في حين تزداد شدة الأجواء الباردة ليلًا مع درجات حرارة صغرى متدنية بشكل لافت تصل إلى نحو 10 درجات مئوية، والله أعلم.
ويوصي المختصون -وفق موقع "طقس العرب"- بضرورة استخدام وسائل التدفئة الآمنة ليلًا، وارتداء الملابس الدافئة للوقاية من شدة البرد، وضرورة الانتباه من ارتفاع فرص الإصابة بأمراض البرد بسبب الانخفاض الحاد في الحرارة خاصة لدى الأطفال وكبار السن.