رياح باردة تندفع نحو العاصمة.. موجة برد سيبيرية تغطي مناطق عدة وتنطلق غدًا

أما يوم الخميس فتبلغ الكتلة الباردة ذروة تأثيرها على الرياض؛ بحيث يكون الطقس باردًا بشكل لافت وغير معتاد؛ نسبة لهذا الوقت من العام، مع درجات حرارة عظمى لن تتجاوز حاجز الـ16 درجة مئوية للمرة الأولى هذا الموسم؛ في حين تزداد شدة الأجواء الباردة ليلًا مع درجات حرارة صغرى متدنية بشكل لافت تصل إلى نحو 10 درجات مئوية، والله أعلم.