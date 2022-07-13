سخرت كل الإمكانات المتاحة.. رئيس جامعة القصيم يهنئ القيادة بنجاح حج 1443هـ

وأكد على أنه بالرغم من الصعوبات التي تكتنف إدارة الحشود في كل أنحاء العالم مؤخراً بسبب الإجراءات الاحترازية من الأوبئة المستجدة إلا أن المملكة بخبراتها التراكمية الطويلة وتوظيفها لأحدث التقنيات العصرية استطاعت أن تدير موسم الحج بسلاسة ونجاح وذلك بتوفيق من الله ثم بتكاتف الأجهزة الأمنية والخدمية التي أدارت الحج بكفاءة عالية ولله الحمد والمنة.