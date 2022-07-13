سخرت كل الإمكانات المتاحة.. رئيس جامعة القصيم يهنئ القيادة بنجاح حج 1443هـ

رفع رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.
وقال: إن المملكة العربية السعودية تشرفت منذ تأسيسها بخدمة الحرمين الشريفين وتقديم كافة التسهيلات المادية والمعنوية لحجاج بيت الله الحرام من الداخل والخارج لكي يقضوا نسكهم بكل يسر وسهولة.
وشدد على أن نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ ما كان ليتحقق لولا الله، ثم الدعم والتوجيه المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تسخير كل الإمكانات المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إقامتهم وتحركهم.
وأكد على أنه بالرغم من الصعوبات التي تكتنف إدارة الحشود في كل أنحاء العالم مؤخراً بسبب الإجراءات الاحترازية من الأوبئة المستجدة إلا أن المملكة بخبراتها التراكمية الطويلة وتوظيفها لأحدث التقنيات العصرية استطاعت أن تدير موسم الحج بسلاسة ونجاح وذلك بتوفيق من الله ثم بتكاتف الأجهزة الأمنية والخدمية التي أدارت الحج بكفاءة عالية ولله الحمد والمنة.
واختتم رئيس الجامعة بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بجزيل الأجر والمثوبة على الأعمال الجليلة التي يقدمونها للحجاج وأن يديم عليهما الصحة والسلامة وأن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم ويغفر ذنبهم ولا يخيب سعيهم وأن يجعل هذا الوطن محفوظاً بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام إنه سميع مجيب.