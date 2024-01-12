"عقيل العنزي": حائلٌ بمواقعها الجيولوجية جاذبةٌ للسياحة من داخل وخارج المملكة

وأشار إلى أن المنطقة غنيّة بالتشكيلات الرملية الفريدة من نوعها، وخاصة في النفود الكبرى التي تقع شمال حائل، وهي منصات سياحية جاذبة لممارسة رياضة التزلّج على الرمال، وكذلك الواحات الجبلية؛ مثل واحة لام، وواحة توارن، وواحة جو، وواحة الجب، وواحة نقبين، والكهوف والدحول مثل غار جانين، وغار الصندوق، وغار الأمير، وغار الحجاج، وكهف أم الجرسان، ودحل ماكر الشياهين.