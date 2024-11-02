انطلاق أعمال حفر مستشفى الموسى التخصصي في الهفوف

من جانبه، أوضح الأستاذ مالك الموسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية، أن التوسع في جنوب الأحساء يهدف إلى خدمة سكان مدينة الهفوف، التي تشهد نموًا سكانيًا متسارعًا. وأكد أن المستشفى سيقدم نموذجًا متميزًا في التصميم، يراعي احتياجات المرضى وعائلاتهم ويضعهم في قلب الرعاية الصحية.