انطلاق أعمال حفر مستشفى الموسى التخصصي في الهفوف

احتفلت مجموعة الموسى الصحية يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 ببدء أعمال حفر التربة لمشروع مستشفى الموسى التخصصي في الهفوف. يأتي هذا المشروع ضمن خطط المجموعة للتوسع وتطوير الخدمات الصحية.
يقع المستشفى في مدينة الهفوف ويمتد على مساحة بناء تبلغ 140 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير، إضافة إلى 250 عيادة طبية تشمل مختلف التخصصات الطبية. يهدف المشروع إلى تقديم خدمات طبية وجراحية متكاملة مع توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية التي تستخدمها المجموعة في منشآتها.
صُمم المبنى بواسطة شركة HKS الأمريكية للتصميم، التي سبق وأن تعاونت مع مجموعة الموسى في تصميم مبنى البرج الشمالي.
من جانبه، أوضح الأستاذ مالك الموسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية، أن التوسع في جنوب الأحساء يهدف إلى خدمة سكان مدينة الهفوف، التي تشهد نموًا سكانيًا متسارعًا. وأكد أن المستشفى سيقدم نموذجًا متميزًا في التصميم، يراعي احتياجات المرضى وعائلاتهم ويضعهم في قلب الرعاية الصحية.
من المتوقع أن يفتح المستشفى أبوابه ويستقبل أولى مرضاه في عام 2027 بمشيئة الله.