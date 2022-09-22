"ميدان الملك عبدالعزيز".. شاهد على بدء مرحلة البناء وإرساء الأمن والتطوّر الحضري بالمدينة المنورة

إنني خادم في هذه البلاد العربية لنصرة هذا الدين، وخادمٌ للرعية، إن المُلك لله وحده، وما نحن إلا خدم لرعايانا، فإذا لم ننصف ضعيفهم ونأخذ على يد ظالمهم، وننصح لهم، ونسهر على مصالحهم؛ فنكون قد خُنا الأمانة المودعة إلينا. إننا لا تهمُّنا الأسماء ولا الألقاب، وإنما يهمُّنا القيامُ بحق الواجب لكلمة التوحيد، والنظر في الأمور التي توفّر الراحة والاطمئنان لرعايانا. إن من حقكم علينا النُّصحَ لنا، فإذا رأيتم خطأ من موظف أو تجاوزًا من إنسان فعليكم برفع ذلك إلينا لننظر فيه، فإن لم تفعلوا ذلك فقد خنتم أنفسكم ووطنكم وولاتكم".