بدء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول التحديات القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة

من جهته، قال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، عثمان البلبيسي: إن "ازدياد عوامل هجرة الأشخاص مثل نقص الفرص التي تساعدهم لتحسين ظروفهم المعيشية؛ أوجدت نموذج عمل مريحًا للمنظمات الإجرامية عبر الحدود التي تستغل بشكل كبير مَن يسعون لإيجاد مستقبل أفضل؛ إذ لجأت العديد من هذه المنظمات لأساليب عديدة لتعزيز أرباحها؛ بما في ذلك الانخراط في أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والأسلحة؛ مؤكدًا أن العديد من هذه الجرائم تُرتكب عبر منصات إلكترونية تتطور باستمرار؛ مما يزيد من صعوبة تعقبها".