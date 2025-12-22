طقس مضطرب يضرب 11 منطقة.. وتحذيرات من أمطار متفاوتة ورياح شديدة وضباب كثيف

وفي منطقة الشرقية، شملت التنبيهات ضبابًا خفيفًا على محافظات الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، وذلك بدءًا من الساعة 1 فجرًا حتى 8 صباحًا، مع تدنٍ ملحوظ في الرؤية الأفقية.