طقس مضطرب يضرب 11 منطقة.. وتحذيرات من أمطار متفاوتة ورياح شديدة وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة لحالات جوية تؤثر على 11 منطقة في المملكة، تشمل توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة، وضباب كثيف وخفيف، ورياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتستمر هذه التنبيهات حتى مساء الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.
في منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات محافظات أضم، الطائف، ميسان، العرضيات، القنفذة، الليث، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً. ويترافق ذلك مع رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب فرص لتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية، خاصة في أضم التي شهدت إنذارًا برتقاليًّا.
أما منطقة الباحة، فقد شمل التنبيه محافظات الباحة، القرى، المندق، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 8 مساءً. وتصحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وفي منطقة عسير، نُبّهت الأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة تشمل محافظات أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل، المجاردة، بارق، النماص، بلقرن، وتنومة، حيث تبدأ الحالة من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى 8 مساءً. وتؤدي إلى تدني في مدى الرؤية مع نشاط رياح وهطولات بردية وصواعق رعدية.
في منطقة الرياض، توقعت الأرصاد ضبابًا خفيفًا في محافظات الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، ضرما، المزاحمية، ورماح، يبدأ من الثانية فجرًا حتى الثامنة صباحًا، ويتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كيلومترات.
كما شهدت منطقة المدينة المنورة تنبيهًا بضباب خفيف في محافظتي العيص والعلا من الساعة 2 فجرًا وحتى 8 صباحًا، مما يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.
وفي منطقة الجوف، توقعت الأرصاد ضبابًا خفيفًا على محافظة القريات، يبدأ من الساعة 2 فجرًا وحتى 9 صباحًا، ويؤثر على مدى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.
وفي منطقة الحدود الشمالية، تنوعت التنبيهات بين ضباب خفيف في العويقيلة ورفحاء، وضباب كثيف في طريف وعرعر، يبدأ جميعها من الثانية فجرًا وحتى التاسعة صباحًا. ويصاحب الحالة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 كيلومترات.
كما شملت التنبيهات منطقة تبوك، حيث توقعت الأرصاد ضبابًا خفيفًا في محافظة تيماء، يبدأ من الثانية فجرًا ويستمر حتى الثامنة صباحًا، مع تدني في مدى الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كيلومترات.
وفي منطقة الشرقية، شملت التنبيهات ضبابًا خفيفًا على محافظات الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، وذلك بدءًا من الساعة 1 فجرًا حتى 8 صباحًا، مع تدنٍ ملحوظ في الرؤية الأفقية.
أما منطقة جازان، فقد شملت التنبيهات محافظات الدائر، الريث، العيدابي، الفطيحة، فيفا، وهروب، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة تبدأ عند الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى 8 مساءً، ويترافق معها رياح نشطة وصواعق رعدية.
وأخيرًا، أصدرت الأرصاد تنبيهًا لمنطقة عسير – تحديدًا في محافظة الفرشة – بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، تبدأ الساعة 1 ظهرًا وتنتهي في الثامنة مساءً.