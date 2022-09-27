جراحة عاجلة لإنقاذ مريضة من "الشريان الأبهر البطني" بمكة

وقال "تجمع مكة المكرمة الصحي": الحالة تم استقبالها من خارج المنطقة كحالة إنقاذ للحياة، وأظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية وجود تمدد كبير ومعقد في الشريان الأبهر البطني، قرر معه الفريق الطبي إخضاع المريضة للتدخل العاجل؛ حيث قام بوضع الخطة المناسبة للتعامل مع الحالة وترميم الشريان مع الحفاظ على سلامة تروية الشرايين الكلوية؛ وذلك بتوفير كل التجهيزات الضرورية واللازمة في مثل هذه الحالات، وتم ذلك عن طريق القسطرة التداخلية وبدون جراحة، وقد تكللت العملية بالنجاح.