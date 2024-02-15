جمعية "كهاتين" تقدم أكثر من 9 آلاف خدمة للمستفيدين خلال يناير 2024

وفيما يخص مسار القبول المجتمعي للأيتام فقد شاركت جمعية كهاتين بفرع الطائف وبدعوة من جمعية التنمية الأهلية بالقيم في مبادرة تحت شعار "اجلال2" التي أُقيمت في منتجع دماث بالطائف، حيث تمكن أبناء الجمعية من الاستفادة من البرامج الترفيهية المقامة بالمنتجع وحصلوا على جوائز وهدايا تحفيزية أضافت لهم الكثير من البهجة والسرور.