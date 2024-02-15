جمعية "كهاتين" تقدم أكثر من 9 آلاف خدمة للمستفيدين خلال يناير 2024

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" عن تقديمها 9,294 خدمة للأيتام وأسرهم خلال شهر يناير 2024 م، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف. وذلك في إطار سعي الجمعية إلى توفير الرعاية الشاملة للأيتام وأسرهم ونقلهم من الاحتياج إلى الاكتفاء.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ سعد بن مطلق اللحياني أن مجموع الدعم المقدم بلغ 2,856,603 ريال لجميع برامج الجمعية يتضمن كفالات الأيتام وأسرهم والمساعدات المادية والعينية، وإقامة الأنشطة للأيتام وأسرهم.
وقدمت الجمعية في الشهر ذاته عددًا من البرامج والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي.
من جانب آخر شاركت الجمعية بجناح تعريفي في المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين والذي أُقيم برعاية كريمة من سمو الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة في غرفة مكة للمعارض والفعاليّات والتي تأتي وفقًا لأهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية.
وفيما يخص مسار القبول المجتمعي للأيتام فقد شاركت جمعية كهاتين بفرع الطائف وبدعوة من جمعية التنمية الأهلية بالقيم في مبادرة تحت شعار "اجلال2" التي أُقيمت في منتجع دماث بالطائف، حيث تمكن أبناء الجمعية من الاستفادة من البرامج الترفيهية المقامة بالمنتجع وحصلوا على جوائز وهدايا تحفيزية أضافت لهم الكثير من البهجة والسرور.