برعاية أمير حائل.. جائزة الأميرة صيتة تنظم ملتقى "دراية" الثاني بمشاركة أكثر من 45 جهة

برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، تتواصل استعدادات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لتنظيم النسخة الثانية من ملتقى دراية تحت شعار "ماذا لو.. كيف تتصرف", خلال الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر الجاري، وذلك في مركز المغواة بمدينة حائل.
ويشارك في الملتقى أكثر من 45 جهة تمثّل العديد من القطاعات الحكومية والأهلية والشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالشأنين الاجتماعي والثقافي.
ويتضمن يوم الافتتاح، الذي يرعاه أمير المنطقة، تكريم المشاركين في الملتقى، الذي يشمل برنامجه أكثر من 30 ورشة عمل ومنصة حوارية تساهم فيها جهات حكومية عدة عبر مسارات متنوعة، كما تحل منطقة القصيم ضيف شرف في هذه النسخة من الملتقى.
وأوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، أ.د. فهد بن حمد المغلوث، أن الملتقى يجمع نخبة من المختصين الذين يثرون جلساته ومداولاته، بمشاركة عناصر شبابية من الجنسين من منطقة حائل، مؤكدًا أن رعاية سمو أمير المنطقة تمثل دعمًا كبيرًا لنجاح الملتقى.
وأضاف "المغلوث" أن جوهر الملتقى يقوم على فكرة "كن على دراية اليوم حتى لا تخسر غدًا"، موضحًا أن الهدف الأساسي توعوي بالدرجة الأولى من خلال أسلوب تفاعلي يهدف إلى رفع الوعي وتحسين جودة حياة الفرد والمجتمع، عبر ممارسات وقائية يومية لجميع الفئات العمرية، مع تقديم حلول علمية وعملية للتعامل مع التحديات والمواقف المفاجئة والخطرة والحرجة.