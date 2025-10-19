برعاية أمير حائل.. جائزة الأميرة صيتة تنظم ملتقى "دراية" الثاني بمشاركة أكثر من 45 جهة

وأوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، أ.د. فهد بن حمد المغلوث، أن الملتقى يجمع نخبة من المختصين الذين يثرون جلساته ومداولاته، بمشاركة عناصر شبابية من الجنسين من منطقة حائل، مؤكدًا أن رعاية سمو أمير المنطقة تمثل دعمًا كبيرًا لنجاح الملتقى.