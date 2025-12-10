لأول مرة تراجع المطارات الألمانية وصعود الفرنسية في سباق الأفضل أوروبياً لعام 2025

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” ارتفاع عدد المسافرين جواً داخل الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 إلى نحو 1.1 مليار مسافر، بزيادة بلغت 8.3% مقارنة بعام 2023، مع تغيّر واضح في خريطة المطارات الأكثر حركة، وتراجع ملحوظ لمواقع المطارات الألمانية أمام صعود المطارات الفرنسية.
ورغم نمو حركة السفر في جميع دول التكتل، جاءت المجر في صدارة الارتفاع بنسبة 19.2%، تلتها التشيك بـ18.9%، ثم إستونيا بـ17.8%. بينما سجلت السويد أقل زيادة بـ1.3%، تلتها بلغاريا بـ3.8%، ثم فرنسا وأيرلندا بـ4.6% لكل منهما.
وشهدت ألمانيا خلال عام 2024 تراجعاً غير مسبوق في ترتيب مطاراتها داخل الاتحاد الأوروبي، حيث فقد مطار فرانكفورت موقعه التقليدي ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وتراجع إلى المرتبة الرابعة بعد سنوات طويلة من الاستقرار في المراكز المتقدمة. ويرى مختصون أن هذا التراجع يعود إلى تباطؤ التعافي في سوق الطيران الألماني وارتفاع التكاليف وتأثير الإضرابات، إضافة إلى تحول بعض المسافرين إلى مطارات أوروبية منافسة.
وفي المقابل، واصلت المطارات الفرنسية تقدمها، حيث حافظ مطار باريس شارل ديغول على صدارة مطارات الاتحاد الأوروبي بعدما سجل 70.3 مليون مسافر بزيادة 4.3% عن عام 2023، ليؤكد تفوقه على مستوى الحركة الجوية الأوروبية.
وجاء مطار أمستردام شيبول في المركز الثاني بـ66.8 مليون مسافر، تلاه مطار مدريد باراخاس ثالثاً بـ66.1 مليون مسافر، بينما سجل مطار فرانكفورت 61.5 مليون مسافر فقط. وحقق مطار روما فيوميتشينو أكبر نسبة نمو بين المطارات الكبرى بزيادة بلغت 20.8%، لكنه حلّ في المرتبة السادسة بـ48.7 مليون مسافر.