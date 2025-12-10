لأول مرة تراجع المطارات الألمانية وصعود الفرنسية في سباق الأفضل أوروبياً لعام 2025

وشهدت ألمانيا خلال عام 2024 تراجعاً غير مسبوق في ترتيب مطاراتها داخل الاتحاد الأوروبي، حيث فقد مطار فرانكفورت موقعه التقليدي ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وتراجع إلى المرتبة الرابعة بعد سنوات طويلة من الاستقرار في المراكز المتقدمة. ويرى مختصون أن هذا التراجع يعود إلى تباطؤ التعافي في سوق الطيران الألماني وارتفاع التكاليف وتأثير الإضرابات، إضافة إلى تحول بعض المسافرين إلى مطارات أوروبية منافسة.