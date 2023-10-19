"فيصل بن فرحان" لوزير خارجية سويسرا: نؤكد أهمية وقف استهداف المدنيين في غزة ومحيطها

وحث وزير خارجية الاتحاد السويسري بحكم دوره كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي، ومن ذلك الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية المستمرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدًا أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديدًا القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.