رئاسة الحرمين تقدم خدمات اللغات والترجمة النسائية عبر "تواصل" و"قدوتنا"

واصلت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، تقديم خدماتها لضيوف الرحمن عن طريق مبادرتي "تواصل" و"قدوتنا"، وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها الحادي عشر"، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".
أوضحت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، الأستاذة شذى بنت عبدالمنعم الأنصاري؛ أن مبادرة قدوتنا تهدف إلى توعية القاصدات غير المتحدثات باللغة العربية بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحثّ على اتباع سنته وتجنب البدع وتعريف الأجيال بالشمائل المحمدية، والبعد عن الابتداع؛ من خلال تعزيز اتباع السنة النبوية، وذلك باللغة الإنجليزية والآوردية والتركية والفارسية والأوزبكية والصينية، وتفعل في كاونتر الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، وفي المصليات النسائية.
وأضافت: أن مبادرة تواصل تُعنى باستقبال القاصدة منذ دخولها للمسجد الحرام والترحيب بها باللغات، والإجابة عن استفساراتها، وتوزيع دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام والكتب الرقمية والباركودات، وتعريفها على الخدمات والمبادرات المقدمة باللغات المختلفة، وتزويدها بالكتيبات المترجمة.
وفي الختام رفعت الوكيل المساعد للغات والترجمة، الأستاذة دلال بنت عبدالعزيز فلاته؛ موفور الشكر والتقدير لوكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي؛ على دعمها الحثيث للمبادرات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والتي تأتي تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله.