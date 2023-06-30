رئاسة الحرمين تقدم خدمات اللغات والترجمة النسائية عبر "تواصل" و"قدوتنا"

أوضحت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، الأستاذة شذى بنت عبدالمنعم الأنصاري؛ أن مبادرة قدوتنا تهدف إلى توعية القاصدات غير المتحدثات باللغة العربية بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحثّ على اتباع سنته وتجنب البدع وتعريف الأجيال بالشمائل المحمدية، والبعد عن الابتداع؛ من خلال تعزيز اتباع السنة النبوية، وذلك باللغة الإنجليزية والآوردية والتركية والفارسية والأوزبكية والصينية، وتفعل في كاونتر الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، وفي المصليات النسائية.