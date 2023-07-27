لغرس قيم الانتماء وحب الوطن.. مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق فعالياتها العائلية الصيفية

يشار إلى أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حرصت على أن تكون الأنشطة والبرامج ملائمة للأطفال في مختلف الفئات العمرية، كما أنها تركز على الفعاليات التي تعزز من قيم الانتماء وحب الوطن وتمتين الواقع الأسري والعلاقات الاجتماعية، فيما تسعى المكتبة إلى التركيز على تقديم ثقافة نوعية للأطفال، توسع من مداركهم، ومواهبهم، وتنشط تفكيرهم وحواسهم، وتيسر لهم كل السبل ليصبحوا قراء فاعلين كونهم جيلاً مستقبلياً واعداً.