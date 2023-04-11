"الصحة الخليجي": التواصل الاجتماعي يقلل فرص الإصابة بـ"الاكتئاب والخرف"

قال مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إن الدراسات تشير إلى وجود علاقة بين تعزيز التواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء للصحة النفسية لدى الفرد، ووقايته من بعض الأمراض.