"الصحة الخليجي": التواصل الاجتماعي يقلل فرص الإصابة بـ"الاكتئاب والخرف"

قال مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إن الدراسات تشير إلى وجود علاقة بين تعزيز التواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء للصحة النفسية لدى الفرد، ووقايته من بعض الأمراض.
وتفصيلاً، أوضح "المجلس" أن هناك دراسات تشير إلى أن وجود حياة اجتماعية نشطة للفرد كحضور الاجتماعات العائلية والتواصل مع الآخرين يقلل من فرصة الإصابة بالاكتئاب ويجعل جهازه المناعي أقوى.
وأضاف: أشارت الدراسة أيضاً إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بحياة اجتماعية نشطة يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض الخرف، كما أوصى "مجلس الصحة الخليجي" الأفراد بالحرص على تعزيز هذه الروابط والمبادرة بالتقرب لمن هم حولهم من الأهل والأصدقاء.