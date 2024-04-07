الفلكي "هندي" لـ"سبق": كسوف للشمس غدًا ورؤية الهلال مستحيلة .. والأربعاء أول أيام العيد

وحول هذا الموضوع قال الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء في بيانٍ أورده لـ"سبق": توضح الحسابات الفلكية لظروف الهلال في ذلك اليوم عدم توفر شروط الرؤية، وهي ولادة الهلال قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد الشمس.