الفلكي "هندي" لـ"سبق": كسوف للشمس غدًا ورؤية الهلال مستحيلة .. والأربعاء أول أيام العيد

تنتهي دورة القمر لرمضان بكسوف للشمس مساء يوم غدٍ الاثنين ٢٩ رمضان غير مشاهد من الوطن العربي، وفي ذلك اليوم يكون تحري الهلال الشرعي والذي يبدأ من بعد غروب الشمس مباشرة.
وحول هذا الموضوع قال الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء في بيانٍ أورده لـ"سبق": توضح الحسابات الفلكية لظروف الهلال في ذلك اليوم عدم توفر شروط الرؤية، وهي ولادة الهلال قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد الشمس.
وأضاف: في مساء غدٍ الاثنين سيغرب القمر قبل الشمس في جميع مناطق السعودية بحوالي ١٣ دقيقة وتكون ولادة هلال شوال الساعة ٩:٢١ مساء الاثنين، وبذلك تنتفي شروط الرؤية وتصبح الرؤية مستحيلة للهلال مساء الاثنين. وبناءً على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية أن نتمم رمضان ثلاثين بيوم الثلاثاء، ويكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
وبين "هندي" أنه ورغم اختلاف الدول الإسلامية في بداية رمضان إلا أن غالبيتها ستتفق بعيد الفطر المبارك، كون الهلال سيكون مساء الثلاثاء مرئيًا بوضوح في كل الدول العربية.