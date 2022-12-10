أمير الباحة: نجاح "قمم الرياض" يُعد تحقيقًا لدور المملكة الريادي الإقليمي والعالمي

رفع أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز -باسمه ونيابة عن جميع أهالي المنطقة - أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمم السعودية والخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عقدت في العاصمة الرياض.