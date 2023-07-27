"فبيني وبينك رمل عالج".. سحر "النفود الكبير" ورواياته.. حصن رائع مخيف!

يُعد النفود الكبير أحد أهم وأشهر معالم المملكة العربية السعودية، ويمتد لمسافة تزيد على 350 كلم من جهة الشرق صوب الغرب، ونحو 225 كلم من الشمال صوب الجنوب، وكان يُعرف قديمًا برمال "عالج"؛ لِعِظم وكِبَر رماله، حيث تمثل درعاً يصعب على من هم في الخارج الوصول إلى منطقة الجبلين، وقد قيل قديماً: "فبيني وبينك رمل عالج".