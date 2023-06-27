أكثر من السرعة والدقة.. تعرف على مميزات "الدرون" في فحص طرق المشاعر

كما تعمل هذه التقنية على تقييم الطرق بشكل أسرع وأشمل، بالإضافة إلى إتمام إجراءات عمليات الفحص، واختصار الجهد والوقت، مع ضمان الدقة. وتتميّز هذه التقنية برصد التعديات على الطرق وتسريع معالجتها، ورفع مستوى السلامة عبر استخدام المسح الحراري، ورفع مستوى النظافة والصيانة على الطرق.