4 مجالات.. الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية ترسخ لعصر الابتكارات الحديثة وتعالج التحديات

وتركز الاستراتيجية الجديدة، على تنمية قطاع التقنيات الحيوية، وتسهم في أولويات البحث والتطوير والابتكار، وجذب الشراكات العالمية، وبناء القدرات والمهارات المحلية، كما أنها ستسهم في تعزيز جودة حياة السكان، وتنويع الاقتصاد، مما يجعلها متسقة بشكل كبير مع رؤية 2030، التي استهدفت بناء جيل من المبتكرين والمخترعين والمطورين، الذين بإمكانهم إيجاد مبتكرات نوعية، تنعش الاقتصاد الوطني.