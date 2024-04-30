"فلكية جدة": رصد قمر شوال في التربيع الأخير بالوطن العربي.. بعد منتصف الليل

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.