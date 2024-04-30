"فلكية جدة": رصد قمر شوال في التربيع الأخير بالوطن العربي.. بعد منتصف الليل

يشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر شوال بعد منتصف الليل اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بسماء الوطن العربي.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.
وبيّن أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة يوم الأربعاء 01 مايو, وسيبقى مشاهداً إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.
وقال أبو زاهرة: "بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 02:27 ظهراً بتوقيت مكة (11:27 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض".
يُذكر أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في طور هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوصوله منزلة الاقتران لشهر ذي القعدة.